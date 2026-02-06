Halle Berry laat partner wachten op antwoord op huwelijksaanzoek

Tekst: Denise Delgado

Halle Berry zet de trouwgeruchten weer even op scherp. De actrice (59), die al drie keer eerder trouwde, vertelt dat haar partner Van Hunt haar afgelopen zomer ten huwelijk vroeg, maar dat ze nog altijd geen volmondig ‘ja’ heeft gezegd. Na zes jaar samen voelt hun relatie volgens Halle namelijk al stevig genoeg, mét of zonder trouwring.

In een interview legt Halle uit dat ze niet gelooft dat je per se getrouwd moet zijn om een diepe, betekenisvolle relatie te hebben. ‘Ik weet niet of we ooit gaan trouwen,’ zegt ze eerlijk. Al maakt ze wel een uitzondering: om gezondheidsredenen kan een huwelijk praktisch zijn, bijvoorbeeld als je medische beslissingen voor elkaar moet kunnen nemen.

‘Iets mis met Halle’

Berry kijkt ook terug op haar eerdere huwelijken: ze was getrouwd met David Justice (1993-1997), Eric Benét (2001-2005) en Olivier Martinez (2013-2016). Na haar derde scheiding kreeg ze naar eigen zeggen vaak commentaar. Mensen vroegen zich af wat er ‘mis’ met haar zou zijn. Halle pareerde dat altijd nuchter: wie zegt dat je iemand moet willen “houden” als het niet de juiste persoon is?

Lees ook: Halle Berry werd kattenvrouw door rol van Catwoman

Beste relatie ooit

En juist daarom klinkt ze nu opvallend zeker over Van. ‘Dit is de beste relatie die ik ooit heb gehad,’ zegt ze. Sterker nog: ze denkt dat ze juist met hém had moeten trouwen. Niet omdat het moet, benadrukt ze, maar omdat het een mooie, bewuste keuze zou zijn, gewoon als extra uiting van hun liefde.

In de wacht

Van Hunt grapte vorig jaar in een interview dat zijn aanzoek ‘nog steeds in de wacht’ staat en dat het ergens ‘rondzweeft’, alsof de bal nog altijd bij Halle ligt. Het stel bevestigde hun relatie in september 2020 en maakte hun rode-loperdebuut bij de Oscars in april 2021.

De tekst gaat verder onder de foto.

Samen hebben ze geen kinderen, maar Halle is moeder van twee: zoon Maceo (met Olivier Martinez) en dochter Nahla (met Gabriel Aubry). Van heeft één zoon, Drake, uit een eerdere relatie. Kortom: een samengesteld gezin, een sterke relatie én een aanzoek dat nog heel even mag sudderen.

BEELD: GETTY IMAGES