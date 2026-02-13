André Hazes overwoog relatie te beëindigen: ‘Dan maar nooit meer een relatie’

In de nieuwe podcast ‘ADHAZES’ praten Roxeanne Hazes (33) en André Hazes (32) openhartig over liefde en relaties. André vertelt daarin hoe hij lange tijd worstelde met het aangaan van langdurige verbintenissen en hoe hij gaandeweg ontdekte dat daar een patroon achter zat: bindingsangst.

Bindingsangst

Volgens André schoof hij het probleem vroeger vooral af op de ander. ‘Ik kan iemand op maandag van alles beloven en op dinsdag wakker worden met het gevoel: ik ben er klaar mee,’ zegt hij. Die plotselinge omslag begreep hij zelf ook niet, tot hij zich realiseerde dat hij naar zijn eigen gedrag moest kijken. ‘Toen ik eenmaal doorhad dat ik bindingsangst heb, kon ik ook stappen gaan zetten.’

Daarbij speelt volgens hem ook verlatingsangst mee. Hij wil niet dat de ander weggaat, maar krijgt tegelijk de neiging om zélf te vertrekken, iets wat hij omschrijft als een soort ‘liefdesdans’.

André zocht hulp, maar zijn eerste ervaring met een hulpverlener stelde hem teleur. Hij maakte rechtsomkeert toen het gesprek vooral over de therapeut zelf ging. Daarna belde hij zijn therapeut in Spanje met een drastische conclusie: hij wilde er helemaal mee stoppen. ‘Dan maar nooit meer een relatie,’ dacht hij.

Tot hij Noa Braaf ontmoette. Hoewel hij merkte dat zijn oude reflexen terugkwamen en hij weer de neiging had om het uit te maken, herkende hij nu wat er gebeurde. In plaats van weg te lopen, besloot hij door te zetten. Inmiddels noemt hij Noa ‘zijn alles’ en zegt hij dat hij juist door dat inzicht anders met zijn gevoelens kon omgaan.

