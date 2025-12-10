Schrijfster Sophie Kinsella overleden op 55-jarige leeftijd

Tekst: Evelien Berkemeijer

De Britse bestsellerauteur Sophie Kinsella is overleden. Haar familie maakte het verdrietige nieuws bekend via Instagram.

De familie van Sophie Kinsella, wiens echte naam Madeleine Sophie Townley was, schrijft: ‘We zijn diepbedroefd om te moeten vertellen dat onze geliefde Sophie (ook bekend als Maddy, ook Mummy) vanochtend is overleden. Ze is vredig heengegaan, met haar laatste dagen gevuld met haar ware liefdes: familie en muziek en warmte en Kerstmis en vreugde.’ Bij Sophie werd eind 2022 een agressieve vorm van hersenkanker vastgesteld. Ze laat haar man Henry en vijf kinderen achter.

Afscheid in familiekring

In het Instagram-bericht beschrijft de familie hoe de schrijfster haar ziekte droeg: ‘We kunnen ons niet voorstellen hoe het leven zal zijn zonder haar uitstraling en haar levenslust. Ondanks haar ziekte, die ze met een onvoorstelbare moed heeft gedragen, beschouwde Sophie zichzelf als werkelijk gezegend met geweldige familie en vrienden, en met het buitengewone succes van haar schrijverscarrière. Ze nam niets voor vanzelfsprekend en was altijd dankbaar voor de liefde die ze kreeg. Ze zal enorm gemist worden; ons hart breekt.’

Tekst gaat verder onder post.

Succes met Shopaholic

Kinsella werd wereldwijd bekend met haar populaire Shopaholic-boeken, waarmee ze miljoenen lezers bereikte. Die lezers reageren massaal op de Instagram-post. Een iemand schrijft: ‘Ik kan me geen dag herinneren dat haar boeken me niet beter deden voelen’, een ander: ‘Haar warmte en humor scheen door haar prachtige boeken heen.’

FOTO: ANP