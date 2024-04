Shopaholic-auteur Sophie Kinsella (54) heeft hersenkanker

De Britse schrijfster Sophie Kinsella, bekend van de Shopaholic-boekenreeks, is ziek. Bij de 54-jarige auteur is een agressieve vorm van hersenkanker geconstateerd, meldt ze op sociale media.

Kinsella, die eigenlijk Madeleine Wickham heet, schrijft dat ze “uitstekende zorg” krijgt. Ze wordt bestraald en ondergaat een chemokuur. Ze kreeg de diagnose eind 2022 al maar wilde het nieuws eerst privé verwerken. Haar toestand is momenteel stabiel en “over het algemeen heel goed”. Wel zegt Kinsella dat ze zich vaak erg moe voelt.

Kinsella’s meest recente boek, The Burnout, werd in oktober uitgegeven. In Nederland is ze vooral bekend van de acht boeken tellende Shopaholic-serie. De eerste twee romans werden in 2009 samen verfilmd tot Confessions of a Shopaholic. Hierin speelde Isla Fisher de hoofdrol.

Ruim 45 miljoen boeken verkocht

Van Kinsella’s romans zijn meer dan 45 miljoen exemplaren verkocht in meer dan 60 landen en ze zijn vertaald in meer dan 40 talen.