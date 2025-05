ZIEN: bekend Nederland op de rode loper van première Dochters

Tekst: Anna Wubben

De première van de film Dochters werd in aanloop naar Moederdag een mooi moeder/dochter-uitje voor diverse BN’ers.

Dochters betekent voor Anne-Mieke Ruyten op haar 64ste haar debuut op het witte doek. Ze speelde eerder in tv-series als SamSam, Kinderen Geen Bezwaar en Woeste Grond, maar nooit eerder in een film. De actrice dacht heel lang dat haar gezicht niet mooi genoeg was. Regisseur Johan Nijenhuis, die ze leerde kennen op de set van Woeste Grond, gaf haar echter het vertrouwen dat ze nodig had. ’En dat smaakt naar meer’, vertelt ze enthousiast.

Emotionele reis

In Dochter speelt Anne-Mieke de rol van Vera, een vrouw die recent haar man heeft verloren. Hij had een keer een marathon willen lopen en Vera besluit om dat als een soort eerbetoon aan hem zelf te gaan doen. En dus gaat ze samen met haar dochters in training. Die staan alleen niet bepaald te springen van enthousiasme om mee te doen, aangezien ze alle drie druk zijn met heel andere dingen in hun leven. Wat uiteindelijk begint als een fysieke uitdaging, wordt al snel een emotionele reis voor het viertal.