Tanja Jess: ‘Nederlanders kunnen ook hysterisch zijn’

Tanja Jess mist de gekte die haar omringde toen ze in GTST speelde geen seconde, bekent ze deze week in Weekend. De populariteit die ze door de soap kreeg was namelijk ontzettend beperkend voor haar privéleven. “Het is gewoon niet leuk als de paparazzi constant voor je deur liggen.”

Sinds Tanja Jess niet meer in GTST speelt, heeft ze haar populariteit flink zien dalen. Maar dat vindt de actrice eigenlijk helemaal niet erg. “Destijds had het enorme impact op mijn privéleven. Ik kon geen kant meer op en niet normaal over straat. Mensen denken altijd dat Nederlanders zo relaxed zijn, dat zulke dingen alleen in het buitenland gebeuren met hysterische fans. Maar geloof me, in Nederland kunnen we er ook wat van.”

Lees ook: Tanja Jess leerde wijze lessen tijdens relatietherapie

Paparazzi

Dat die hysterie om haar heen verdwenen is, bevalt Tanja dan ook uitstekend. “Ik vind het nu juist veel fijner. Die gekte van toen, omdat iedereen GTST keek, is er niet meer. En dat is echt een opluchting, want je vrijheid wordt enorm beperkt als de paparazzi constant voor je deur liggen. Dat is gewoon niet leuk.”

Lees het hele interview met Tanja Jess, waarin ze meer vertelt over de impact die haar bekendheid in de GTST-tijd op haar had, in Weekend nummer 52. In deze editie staan ook het showbizzjaaroverzicht en diverse interviews met onder meer Daphne Deckers, Anita Meyer en Beau van Erven Dorens. Let op: Weekend nummer 52 ligt vanaf nú in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.