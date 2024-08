Sylvie Meis stapt altijd stralend het huis uit: ‘Ben rolmodel en wil niemand teleurstellen’

Sylvie Meis zorgt er altijd voor dat ze glimlachend en geperfectioneerd de deur uit gaat. Maar dat is niet altijd even makkelijk, zegt de influencer/presentatrice in een interview met de Duitse tabloid Bild.

“Natuurlijk zijn er momenten dat ik verdrietig ben, als het privé of professioneel niet goed gaat. Dan zou ik het liefst een deken over mijn hoofd trekken. Maar dat kan ik niet. Ik wil mijn waardigheid niet verliezen”, stelt de 46-jarige Meis. “Dus loop ik met opgeheven hoofd en stralend het huis uit.”

Glimlachen hoort bij vak

Meis zegt dat alleen haar familie en beste vrienden weten hoe het echt met haar gaat. Glimlachen hoort bij haar vak. “Elke fan mag ook met mij op de foto als die daar beleefd om vraagt. Social media zijn een belangrijk platform voor mij. Ik ben een rolmodel voor veel mensen en ik wil niemand teleurstellen.”