Hoe het is om te daten met Sylvie Meis? ‘Militaire operatie’

Sylvie Meis is tegenwoordig weer wat terughoudender in haar liefdesleven. De presentatrice datet nog steeds, maar wel “in privacy”, vertelt ze in de podcast FHM’s Vrouwen aan de Top.

“Ik ben single, maar het is niet zo dat ik niet date. Een date met mij is wel een soort militaire operatie. Ik ga niet in details treden, want dan ben ik mijn dekmantel kwijt”, lacht de 46-jarige Meis.

De presentatrice, die eerder onder meer getrouwd was met oud-voetballer Rafael van der Vaart, zegt haar weg te hebben gevonden in haar datingleven. “Het motto van ‘Ik ben ook gewoon mens en ga lekker doen wat ik wil’ daar ben ik wel een beetje van teruggekomen, want dan komt elke man in de pers. Dat hebben we gezien”, verwijst ze naar haar vorige romances.

Geen spijt

“Maar ik heb nergens spijt van”, verzekert Meis. “Ik heb steady relaties geprobeerd, maar daar heb ik mijn geluk ook niet in gevonden. Nu date ik, maar doe ik dat in privacy.”