Kelly Osbourne krabbelt weer op na overlijden vader: ‘Iets gevonden wat me echt gelukkig maakt’

Tekst: Anna Wubben

08/09/2025

Na het overlijden van haar vader Ozzy Osbourne eind juli liet Kelly Osbourne weten het zwaar te hebben. Nu lijkt het weer de goede kant op te gaan. Dat laat ze weten in een bericht op Instagram.

In haar Instagram Stories is Kelly te zien met een kerkuil op haar arm. ‘Ik had nooit gedacht dat ik mijn glimlach terug zou vinden door de valkerij, maar het is me gelukt.’ De dochter van de rocklegende zegt het geweldig te vinden om in de buurt van vogels te zijn. ‘In al mijn verdriet en rouw heb ik iets gevonden wat me echt gelukkig maakt!’

Ozzy Osbourne overleed eind juli op 76-jarige leeftijd. Enkele dagen na zijn dood schreef Kelly in een bericht: ‘Ik voel me ongelukkig, ik ben zo verdrietig’, verwijzend naar de tekst van hun samen uitgebrachte nummer Changes. ‘Ik heb mijn beste vriend verloren.’

