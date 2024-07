Erica Meiland: ‘Ali B deugt voor geen meter’

In de ogen van Erica Meiland had Ali B een veel hogere straf moeten krijgen. De rapper hoorde in juni drie jaar cel tegen zich eisen, maar dat is volgens de realityster bij lange na niet genoeg, vertelt ze deze week in Weekend. “Moet je kijken wat voor last die meiden ervan hebben.”

Drie jaar cel voor vier gevallen van verkrachting en/of aanranding bij drie vrouwen. Erica vindt de strafeis tegen Ali B veel te laag. “Eén jaar per geval. Moet je kijken wat voor last die meiden ervan hebben. En hoe lang dat voortduurt!” Mede door de zaak van haar dochter Maxime weet Erica hoe lastig te bewijzen is wat er nou echt is gebeurd. “Maar hoe lastig ook te bewijzen, als je die Ali B helemaal doorlicht, weet je gewoon: die deugt voor geen meter. En ik kende hem ook als knuffel-Marokkaan, hè. Ik dacht eerder alleen maar: wat leuk dat zo’n jongen het zo goed doet!”

Normen en waarden

Erica denkt ook te weten hoe het komt dat er tegenwoordig zo’n toename is in het aantal zaken rondom seksueel wangedrag. “Wat er in de wereld gebeurt, in Nederland ook, is dat veel mensen hierheen komen die niet diezelfde normen en waarden hebben dan wij in Nederland gewend zijn. Ik zie het ook op Twitter voorbij komen. In Duitsland is het heel erg. In Frankrijk ook, Zweden. Groepsverkrachtingen waar je vroeger nooit van hoorde.”

