Céline Dion diepbedroefd door overlijden van Beauty And The Beast-zanger Peabo Bryson

Tekst: Evelien Berkemeijer

Céline Dion heeft emotioneel gereageerd op het overlijden van R&B-zanger Peabo Bryson, met wie zij het themalied van de Disneyfilm Beauty And The Beast zong.

Peabo Bryson overleed dinsdag op 75-jarige leeftijd, omringd door familie en geliefden. Zijn doodsoorzaak is niet openbaar gemaakt, maar de zanger kreeg afgelopen weekend een beroerte en werd medisch behandeld.

Lees ook: Arjen Lubach pakt uit met Disney-parodie na exit Jimmy Kimmel

Warme woorden van Céline Dion

Céline Dion noemt zichzelf ‘heartbroken’ door het overlijden van Peabo Bryson. ‘Zijn ongelooflijke stem en zijn vriendelijke karakter belichaamden de schoonheid van zang en optreden,’ zei de zangeres. Ook blikte Céline terug op hun samenwerking voor Beauty And The Beast. ‘Hij was zo geweldig en gul voor me al die jaren geleden, toen we Beauty And The Beast opnamen,’ schreef ze. ‘Hij zorgde ervoor dat ik me op mijn gemak voelde, terwijl ik net leerde zingen in het Engels.’

Tekst gaat verder onder video over de première van Beauty And The Beast.

Succes met Disneyklassiekers

Het duet Beauty And The Beast leverde Celine en Peabo een Grammy Award op. Voor Céline betekende het nummer haar eerste hit in de VS en het VK. Peabo herhaalde dat succes een jaar later met A Whole New World uit Aladdin, samen met Regina Belle.

Een lange muzikale loopbaan

Peabo was meer dan vijf decennia actief in de muziek en scoorde hits als Feel the Fire, I’m So Into You, Can You Stop the Rain, If Ever You’re In My Arms Again en Reaching for the Sky. Ook werkte hij samen met Roberta Flack, onder meer aan Tonight, I Celebrate My Love uit 1983. Zijn familie liet weten: ‘Meer dan vijf decennia lang vormde Peabo’s buitengewone stem de soundtrack van enkele van de meest dierbare momenten in het leven.’

Nalatenschap leeft voort

In mei trad Peabo nog op met Jeffrey Osborne in de Amerikaanse staat Georgia. Later dit jaar stonden meerdere shows gepland voor zijn Golden Touch-tournee, ter ere van zijn vijftigjarig jubileum in de muziekindustrie. Zijn familie zegt troost te vinden in hoeveel hij voor anderen betekende: ‘Hoewel we diep bedroefd zijn, vinden we troost in de wetenschap hoe geliefd Peabo was en hoeveel levens zijn geraakt door zijn stem en zijn genereuze geest.’

Bekijk het nummer

BRON: VARIETY