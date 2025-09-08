Beschuit met muisjes bij familie Blom uit Een Huis Vol

Tekst: Anna Wubben

In huize Blom wordt er beschuit met roze muisjes uitgedeeld. Op 5 september zijn Maarten (41) en Gerdine (44) de trotse ouders geworden van dochter Eljada Charis.

‘Welkom in ons gezin, mooi meisje! Wat zijn we dankbaar dat je er bent’, schrijft de familie, bekend van het KRO-NCRV programma Een Huis Vol, bij een reeks prachtige foto’s. ‘We noemen je Eljada Charis. Eljada betekent ‘door God gekend’ en Charis is ‘genade’. In jouw naam ben je verbonden met je beide zussen: je eerste naam draagt de klanken van Yaél in zich mee en je tweede naam is dezelfde als die van je zus Miriam Charis. Je bent een kostbaar geschenk, wat een feest dat we je nu in onze armen kunnen sluiten!’

Maarten en Gerdine hadden al acht kinderen, waarvan zes zonen. Hun dochter Miriam overleed op jonge leeftijd. De tweede naam van hun onlangs geboren dochtertje is dan ook extra bijzonder.