André Hazes viert mijlpaal: ‘Ik geloof meer dan ooit in mezelf’

Tekst: Anna Wubben

André Hazes staat stil bij een bijzonder moment. De zanger is vandaag vier jaar sober. In een bericht op Instagram staat hij hier uitgebreid bij stil.

‘4 jaar clean en sober vandaag. Bizar eigenlijk hoe snel dat is gegaan…’, begint André zijn bericht. ‘Het eerste jaar was zo spannend. Een eerste verjaardag, eerste kerst, eerste oud en nieuw… En dat zonder een drankje. Dat gold trouwens ook voor een kinder verjaardag, begrafenis of pretpark. Ik vond altijd wel een reden om ergens te drinken.’

De zanger vertelt dat hij vleugels kreeg toen hij al die momenten nuchter had ‘overleefd’. ‘Ik wist dat ik nuchter zou blijven. Maar ook dat het niet vanzelf zou gaan, en je elke dag scherp en gefocust moet blijven. Na 2 jaar uit dit wereldje gestapt te zijn, reizen in m’n eentje te hebben gemaakt, de band met de belangrijkste mensen, zoals mijn zoon en zus hersteld te hebben, èn mn carrière weer op de rails heb, durf ik uit te spreken dat ik meer dan ooit in mezelf geloof en vertrouw op mijzelf en mn keuzes.’

Hij spreekt ook zijn dank uit voor de medewerkers van Montgó Lifestyle, een spiritueel gedreven herstelcentrum in Spanje, waar hij enkele weken verbleef. ‘Ik ben Montgó Lifestyle de rest van m’n leven dankbaar. Niet alleen voor de zes weken dat ik bij jullie ben geweest, maar ook de vier jaar daarna. De zorg, liefde en belangstelling heeft er mede voor gezorgd dat geen drempel te hoog is, en geen uitdaging te groot’, aldus André.