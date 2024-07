Advocaat Rietbergen denkt dat artikel 12-procedure niet slaagt

De advocaat van Jeroen Rietbergen verwacht dat de artikel 12-procedure die zangeres Nienke Wijnhoven tegen de voormalig bandleider van The Voice is gestart niet tot vervolging leidt. Dat zegt Wout Morra, die Rietbergen bijstaat, tegen het ANP. Woensdagavond kwam naar buiten dat Wijnhoven wil dat Rietbergen alsnog moet voorkomen.

Drie maanden geleden liet het OM weten Rietbergen door gebrek aan bewijs niet meer te vervolgen in de zedenzaak rond The Voice. De 53-jarige toetsenist zou als bandleider van de talentenjacht seksueel contact hebben gehad met vrouwen achter de schermen. Wijnhoven, die in 2018 meedeed aan het RTL-programma, spande een zaak aan tegen Rietbergen. In eerste instantie werd hij vervolgd, maar later seponeerde het OM de zaak alsnog.

“Het is allemaal uitgebreid onderzocht en goed uitgelegd”, zegt Morra na de aangespannen artikel 12-procedure. “Het OM is bewust teruggekomen op de beslissing om te vervolgen. Wij verwachten dat die uitkomst zal worden bevestigd.”

Getuigenverklaringen

Sébas Diekstra, de slachtofferadvocaat die Wijnhoven bijstaat, liet weten dat zijn cliënt wil dat aanvullend bewijs aan het procesdossier wordt toegevoegd. Het gaat onder meer om enkele getuigenverklaringen.