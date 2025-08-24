Inspiratie: tweedstof is wederom een heuse trend
24/08/2025
STEM NU. Ooit bekend vanwege de iconische pakken van Chanel is de klassieke tweedstof wederom dé favoriet van modehuizen én sterren. Met verschillende leuke kleuren en moderne silhouetten is tweed niet langer oubollig, maar een heuse trend. Maar nu de vraag; wie draagt deze trend het beste?
Uit andere media
Is zanger Samuel Welten op weg naar een burn-out? Jan Smit, Tabitha en Floor Jansen weten er álles van
Met deze tussenjas van HEMA draag je je zomeroutfits tot diep in de herfst – nu flink afgeprijsd
Eugène uit B&B Vol Liefde probeerde eerder zijn geluk bij andere kandidate