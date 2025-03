Winter Vol Liefdes Willem: ‘Jan neergezet als viezerik’

Tekst: Sabine Krouwels

Toen er pikante video’s uitlekten van Winter Vol Liefde-deelnemer Jan uit Zweden twijfelde Willem geen seconde. Hij ging achter hem staan en steunde hem onvoorwaardelijk, vertelt hij deze week in Weekend. “Ik vind er wel iets van, maar ik oordeel er niet over.”

In Winter Vol Liefde reisde Willem voor Jan af naar Zweden. Er leek wat moois tussen de twee op te bloeien, maar tijdens de reünie bleek dat dit vlammetje alweer was gedoofd. Desondanks kijken de twee terug op een bijzondere tijd. Al kreeg die voor Jan een nare bijsmaak toen er pikante video’s van hem uitlekten. Willem besloot Jan onvoorwaardelijk te steunen. “Ik vond het een beetje vervelend voor hem. Kijk, ik vind er wel iets van, maar ik oordeel er niet over. Ik heb die filmpjes niet gezien. Ik heb er niets over willen lezen.”

Gehaktmolen

De manier waarop Jan werd afgeschilderd stuitte Willem tegen de borst. “We doen allemaal weleens dingen die niet kunnen, maar hij werd echt door de gehaktmolen gehaald en als een idioot en viezerik neergezet. Ik snap die fascinatie ook niet om dat te moeten doen, het is gewoon een privéding.”

