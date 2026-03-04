Tim Akkerman bezig met wedergeboorte

Tekst: Sabine Krouwels

Tim Akkerman voelde zijn hele leven al dat hij niet ouder zou worden dan 45. Maar nu hij die leeftijd heeft bereikt merkt hij dat dat niet per se betekent dat hij er letterlijk niet meer is. Hij ervaart dat hij bezig is met een soort wedergeboorte en dat hij langzaam maar zeker Tim 2.0 aan het worden is, deelt hij deze week in Weekend. “Ik ben er gewoon niet meer in mijn oude vorm.”

Tim Akkerman is er zijn hele leven van overtuigd dat hij niet ouder wordt dan 45. Maar nu hij 45 is heeft hij over die gedachte een nieuw inzicht gekregen, vertelt hij deze week in Weekend. Dit kwam nadat hij van iemand een bijzonder bericht had gekregen. “Die vatte samen wat ik er misschien onbewust mee bedoel. Namelijk dat je een transitie maakt. Diegene schreef: “Je oude karakter sterft en er wordt een nieuwe geboren”.”

Lees ook: DI-RECT kondigt tijdelijke stop aan: ‘Agenda op slot’

Wedergeboorte

Tim put veel kracht uit het idee van een wedergeboorte in plaats van dat hij er letterlijk niet meer is en hij merkt ook dat dat met hem aan het gebeuren is. “Ik merk nu heel erg in alles wat ik doe dat ik aan het veranderen ben. Ik maak andere keuzes, ik maak me niet meer zo druk om wat ik voorheen had, op alle vlakken. De rust die ik heb gevonden is waarschijnlijk wat diegene bedoelde.”

2.0

Het is een gedachte die Tim ook wel enigszins geruststelt. “Ik was nooit suïcidaal. Maar ik heb wel altijd gedacht dat ik er na mijn 45ste niet meer zou zijn. Maar misschien ben ik er gewoon niet meer in m’n oude vorm.” Een soort Tim 2.0? “Dat gevoel heb ik heel erg.”

Ons hele gesprek met Tim Akkerman lees je in Weekend editie 10. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP