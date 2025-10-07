Django Wagner: ‘Dries Roelvink had zijn verhaal moeten vertellen’

Tekst: Sabine Krouwels

Django Wagner denkt wel te weten waarom hij wél in Carré mocht staan, maar ze Dries Roelvink niet willen programmeren. Dries had in zijn ogen zijn aanvraag anders moeten insteken, vertelt hij deze week in Weekend. “Dan hadden ze hem met open armen ontvangen.”

In september stond Django Wagner in Carré met zijn voorstelling Roots. Een succesvolle avond waar hij met veel plezier op terugkijkt. Dries Roelvink had ook graag zo’n avond beleefd, maar hij kreeg van het theater te horen dat ze hem niet wilden programmeren. Django heeft een vermoeden waarom hij er wel mocht staan en Dries niet. “Ik heb daar wel een theorietje over.”

Lees ook: Zanger Django Wagner in diepe rouw

Verhaal

Django denkt dat dit komt omdat zijn insteek van de voorstelling heel anders was. “Ik kan het helemaal mis hebben, maar ik wilde een verhaal vertellen over mijn leven, over mijn Sinti-roots, en Dries wilde zijn veertigjarig jubileum in het vak vieren.”

Koffiedik kijken

Als Dries zijn verhaal over die veertig jaar had willen vertellen, was het volgens Django anders gelopen. “Als ik het fout heb, moet hij me maar verbeteren en het is natuurlijk koffiedik kijken, maar als hij zijn aanvraag zo had geformuleerd, denk ik dat Carré hem met open armen had ontvangen.”

Ons hele gesprek met Django Wagner lees je in Weekend editie 41. Hierin vertelt hij onder andere over zijn afvalproces. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP