Django Wagner

Django Wagner: ‘Dries Roelvink had zijn verhaal moeten vertellen’

Tekst: Sabine Krouwels

07/10/2025

Django Wagner denkt wel te weten waarom hij wél in Carré mocht staan, maar ze Dries Roelvink niet willen programmeren. Dries had in zijn ogen zijn aanvraag anders moeten insteken, vertelt hij deze week in Weekend. “Dan hadden ze hem met open armen ontvangen.”

In september stond Django Wagner in Carré met zijn voorstelling Roots. Een succesvolle avond waar hij met veel plezier op terugkijkt. Dries Roelvink had ook graag zo’n avond beleefd, maar hij kreeg van het theater te horen dat ze hem niet wilden programmeren. Django heeft een vermoeden waarom hij er wel mocht staan en Dries niet. “Ik heb daar wel een theorietje over.”

Lees ook: Zanger Django Wagner in diepe rouw

Verhaal

Django denkt dat dit komt omdat zijn insteek van de voorstelling heel anders was. “Ik kan het helemaal mis hebben, maar ik wilde een verhaal vertellen over mijn leven, over mijn Sinti-roots, en Dries wilde zijn veertigjarig jubileum in het vak vieren.”

Koffiedik kijken

Als Dries zijn verhaal over die veertig jaar had willen vertellen, was het volgens Django anders gelopen. “Als ik het fout heb, moet hij me maar verbeteren en het is natuurlijk koffiedik kijken, maar als hij zijn aanvraag zo had geformuleerd, denk ik dat Carré hem met open armen had ontvangen.”

Ons hele gesprek met Django Wagner lees je in Weekend editie 41. Hierin vertelt hij onder andere over zijn afvalproces. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: ANP

Uit andere media

Party Jubileum Voorstelling Van Moulin Rouge De Musical

Gordon & Froukje over slechte luistercijfers: ‘Dat is echt oneerlijk!’

Midden september werd bekend dat Radio 10 van 7,0 procent naar 6,4 procent marktaandeel is gezakt en daarmee van de zesde naar de zevende positie is gegaan als het gaat om de meest beluisterde radiostations. ”De nieuwe ochtendshow van Gordon en Froukje heeft een valse start gemaakt”, schreef ’RTL Boulevard’. Wat vinden ze van die…
Weekend 29th Annual Glaad Media Awards Arrivals Britney Spears

Britney Spears gewond na val van trap: ‘Het was verschrikkelijk’

Pech voor Britney Spears (43): de zangeres is van de trap gevallen en daarbij gewond geraakt. In een video op Instagram laat ze zien dat haar knie in het verband zit.
Vriendin makelaar mandy

Makelaar Mandy: ‘Haar mond raakt de mijne, zacht maar dwingend’

Mandy (32) is single en werkt als makelaar in een kantoor in een middelgrote stad. Tijn, haar biseksuele minnaar, heeft hun relatie on hold gezet. Mandy is er kapot van. En hoe gaat het verder op kantoor nu haar collega op staande voet is ontslagen?
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Meer van Sabine