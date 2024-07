Roxeanne Hazes heeft haar stem weer terug

Roxeanne Hazes heeft haar stem weer terug. Dat heeft de zangeres gemeld op Instagram. Zij belooft zondag, op het festival Zomer op het Plein in Alkmaar, een “hele vette show”.

De zangeres zei eerder deze week vanwege de stemproblemen optredens af tijdens de concertreeks Royal Park Live in de tuin van Paleis Soestdijk. Zij stelde toen naar de dokter te zijn geweest en daar medicatie te hebben gekregen.

Hevige regenval

Het optreden dat Hazes zou geven op Paleis Soestdijk, werd uiteindelijk door de hevige regenval afgelast. Bij dat optreden zou Sophia Kruithof, die in het verleden The Voice of Holland won, Hazes hebben vervangen.

Beeld: Reni van Maren