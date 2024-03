Zo kwam de hereniging tussen Roxeanne en André Hazes tot stand: ‘Dat is toch hartstikke leuk!’

Vorige maand bleek dat de eerder gebrouilleerde Hazes-kinderen Roxeanne en André toch weer nader tot elkaar waren gekomen, toen André op zijn Instagram postte dat hij een optreden van zijn zusje had bezocht. Het hernieuwde contact met Roxeanne is er dankzij André, die zijn zus een paar maanden geleden een berichtje stuurde of zij met hem in gesprek wilde, onthult Rox aan Weekend.

Dat gesprek mondde uit in een herstelde band tussen de twee en dat was niet alleen fijn voor Roxeanne, maar ook voor haar zoontje Fender, die nu een oom rijker is. “Dat is toch hartstikke leuk”, zegt ze.

‘Geef André de tijd’

In de nieuwe Weekend spreekt de Hazes-telg ook haar bewondering uit voor haar jongere broertje, die op het hoogtepunt van zijn carrière een nieuwe richting insloeg: namelijk popmuziek. Dat kwam hem op de nodige kritiek te staan, maar dat zal snel tot het verleden behoren, voorspelt zuslief. “Ik zie het bij mezelf, het heeft me een aantal jaar gekost om ergens mee te komen, iets te doorbreken. Geef dat tijd. Ik geloof dat hij dat doet en ik vind het ontzettend dapper van hem, zeker.”

