Monica Geuze’s griep-hack: een theelepel per dag

Tekst: Evelien Berkemeijer

Griep in huis? Monica Geuze grijpt niet naar thee met citroen, maar naar manukahoning.

In de podcast Geuze & Gorgels vertelt Kaj Gorgels over zijn grote uitgave: manukahoning, 550 mg voor 150 euro. Het smaakt hem zó lekker dat hij het ‘met een soeplepel’ zou eten, maar Monica is minder fan van de smaak. Werken doet het volgens haar wel. Het proberen waard dus, als je door de griep geveld bent.

Lees ook: Johan Derksen over romantische foto’s met Monica Geuze: ‘Was het maar waar’

Dure pot, grote woorden

Kaj trapte af met zijn aankoop: manukahoning voor 150 euro. Zelf vindt hij het erg lekker en zou hij het ‘met een soeplepel’ kunnen eten. Monica vindt de smaak minder, maar benadrukt dat het volgens haar wel effect heeft als je ziek bent en dat het heel goed voor je is.

Tekst gaat verder onder podcast.

Zo gebruikt Monica Geuze het thuis

Thuis zweert Monica erbij, ook voor haar dochter. ‘Lizzy was laatst ziek, ik geef haar drie dagen achter elkaar een theelepel manukahoning, gewoon hup: gelijk in je mond en doorslikken. Niet in thee.’ Kaj bevestigt dat je de honing niet warm moet laten worden in thee.

Er is wel een praktisch nadeel: de manukahoning komt in een plastic potje en de deksel plakt na een paar keer gebruiken vast. Toch is de eindconclusie voor Kaj onverminderd positief: ‘Ik vind het een wondermiddel.’

Foto: ANP