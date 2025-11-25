Britt Scholte vertrok naar Bali na burn-out: ‘Ik moest weg uit die situatie’

Tekst: Denise Delgado

Britt Scholte (28) kijkt in de podcast ‘Krachtdenkers’ openhartig terug op de burn-out die haar twee jaar geleden volledig onderuit haalde. Na het overlijden van haar oma én het einde van haar relatie merkte de actrice dat ze zichzelf volledig was kwijtgeraakt.

Twee fulltimebanen

“Toen mijn relatie uitging afgelopen jaar, ben ik mezelf even volledig verloren door heel veel andere dingen. Alles kan tegelijk,” vertelt de actrice. In korte tijd verloor Britt vier mensen uit haar omgeving. Hoewel ze niet allemaal even dichtbij stonden, nam ze direct de zorg voor hun nabestaanden op zich. Dat deed ze terwijl ze twee fulltimebanen combineerde, onder meer in haar eigen restaurant. “Doordat ik heel erg focuste op het restaurant, heb ik minder ander werk kunnen doen waar ik mijn geld mee verdiende, waardoor ik dacht: hoe ga ik nu dan rondkomen?”

Geen financiële vangnet

De stevige buffer die ze dankzij haar acteercarrière had opgebouwd, was verdwenen door investeringen in haar huis en twee horecazaken. Op haar 25e had ze een eigen woning, auto én scooter. Dat betekende ook: geen financiële vangnet meer. Toen haar acteerwerk begon terug te lopen, zakte alles weg. “Ik kon eigenlijk nergens meer op terugvallen, waardoor het financieel opeens ook een error kreeg van: hoe ga ik dit in hemelsnaam doen?”

Ze verkocht haar auto en scooter en trok weer tijdelijk bij haar ouders in. Haar huis verhuurt ze deels aan een vriendin, die de helft van de hypotheek betaalt. Ondertussen bleef Britt maar doorgaan, ondanks alle signalen dat het niet goed ging. “Ik wilde niet toegeven dat het eigenlijk niet goed ging. En dat heeft er echt voor gezorgd dat ik helemaal instortte.”

Vertrek naar Bali

Om afstand te nemen en tot rust te komen, vertrok ze voor langere tijd naar Bali. Dat is volgens haar goedkoper én noodzakelijk. “Ik moest gewoon fysiek weg uit die situatie, omdat ik maar door bleef werken.” Haar vrienden maakten zelfs maaltijden voor haar, bang dat ze niet meer voor zichzelf zorgde.

Op Bali probeert Britt opnieuw uit te zoeken waar ze gelukkig van wordt. Zo is ze naar eigen zeggen ook ‘veel meer aan het ontdekken’. “Ik ben nu in mijn puberteit die ik vroeger heb gemist.” Ze ziet nu ook in dat ze nooit echt heeft gerouwd. “Zelf niet gaan rouwen, maar de focus volledig op een ander gooien. Dat haalt je dubbel en dwars in.”

BEELD: ANP/YOUTUBE: @KRACHTDENKERS