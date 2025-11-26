Macauley Culkin Home Alone

Macaulay Culkin open voor comeback als Kevin in nieuwe Home Alone-film

Tekst: Denise Delgado

26/11/2025

Macaulay Culkin (45) sluit niet uit dat hij opnieuw in de huid van Kevin McCallister zou kruipen voor een nieuwe ‘Home Alone’-film. Tijdens zijn liveshow ‘A Nostalgic Night With Macaulay Culkin’ in Californië verraste hij het publiek met een volledig uitgedachte pitch voor een modern vervolg.

‘Niet allergisch voor’

Het evenement vierde het 35-jarig jubileum van de kerstklassieker, en Macaulay gaf toe dat hij een terugkeer best ziet zitten. “Ik zou er niet helemaal allergisch voor zijn,” grapte hij.

Lees ook: Ex-kindsterretje Macaulay Culkin hield litteken over aan Home Alone: ‘Tegenspeler beet mij’

Plottwist

In zijn versie speelt het verhaal zich vele jaren later af. Kevin is inmiddels gescheiden of weduwnaar en probeert zijn kind grotendeels alleen op te voeden. Door de hectiek van het leven vervreemdt hij echter van zijn zoon. “Ik werk keihard en ik let eigenlijk niet goed genoeg op, waardoor dat kind een beetje geïrriteerd raakt en dan word ik buitengesloten.”

De klassieke Home Alone-twist? Kevin mag zijn eigen huis niet meer in. “Hij laat me niet binnen,” fantaseerde Macaulay. Dit keer is hij dus niet degene die inbrekers te slim af moet zijn, maar loopt hij zelf in de vallen die zijn kind voor hém heeft gezet.

Lees ook: Macaulay Culkin in tranen om Oscaroverwinning kleine broer Kieran

Volgens Macaulay krijgt het huis een symbolische rol: het staat voor de beschadigde relatie tussen vader en kind. “Een metafoor om weer toegelaten te worden tot zijn hart,” licht hij toe. Hij sluit af met een knipoog: “Dat is de beste elevator pitch die ik heb. Ik ben er niet compleet allergisch voor, als het maar het juiste is.” 

In elke huiskamer

Macaulay werd wereldwijd beroemd dankzij dé ultieme kerstklassieker Home Alone uit 1990, een film die inmiddels in zo’n beetje elke huiskamer standaard op het televisiescherm verschijnt zodra de feestdagen beginnen. Twee jaar later volgde het minstens zo iconische Home Alone 2: Lost in New York, waarin Kevin opnieuw zijn legendarische boobytraps liet knallen. Beide films groeiden uit tot onovertroffen kerstfavorieten en maakten Macaulay in één klap hét gezicht van de jaren 90. Geen wonder dat fans nog altijd staan te popelen voor een vervolg…

Scherm­afbeelding 2025 11 26 Om 16.43.53
Home Alone 2: Lost in New York

Bekijk ook:

BEELD: 20th Century Fox

LEES OOK

Prins William mist poolshot en geeft fotografen de schuld
Koning reikt prestigieuze Erasmusprijs uit aan filosoof Donna Haraway
50 Cents explosieve Diddy-docu binnenkort te zien op Netflix
Jackie Chan en Chris Tucker werken aan Rush Hour 4 op verzoek van Trump

Uit andere media

Party Richard Groenendijk

Richard Groenendijk wilde geen homo zijn…

Richard Groenendijk heeft in zijn podcast Fred en Ries verteld over de periode waarin hij op zijn twintigste uit de kast moest komen. De cabaretier blikt terug op de worsteling met zichzelf en de hoop dat zijn gevoelens zouden verdwijnen. “Ik weet nog dat ik ging bidden. Dat ik zei: ‘God, zorg alstublieft dat dit…
Weekend Denise van der Laan Winter Vol Liefde ANP

Denise uit Winter Vol Liefde heeft liefdesverdriet

De start van de relatie van Mike en Denise uit Winter Vol Liefde was turbulent, maar de twee leken dolgelukkig met elkaar. Hoewel er de laatste tijd wel geruchten de ronde deden dat hun liefdesbubbel uiteen was gespat. Wat is daarvan waar? “Mocht niets zeggen vanwege de serie,” deelt Denise deze week in Weekend. Afgelopen…
Vriendin 112025 Column Eveline Vila Verte

Eveline: ‘Blij met een diagnose, ook al heb ik levenslang.’

Eveline (55) en Emiel raken op vakantie betoverd door een veel te vervallen villa. Na lang twijfelen besluiten ze dat hun toekomst in Frankrijk ligt. Een intensieve – nog niet helemaal afgeronde – verbouwing volgt en inmiddels is hun chambre d’hôte officieel geopend. Hun nieuwe leven is nu echt begonnen!
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise