Macaulay Culkin open voor comeback als Kevin in nieuwe Home Alone-film

Macaulay Culkin (45) sluit niet uit dat hij opnieuw in de huid van Kevin McCallister zou kruipen voor een nieuwe ‘Home Alone’-film. Tijdens zijn liveshow ‘A Nostalgic Night With Macaulay Culkin’ in Californië verraste hij het publiek met een volledig uitgedachte pitch voor een modern vervolg.

‘Niet allergisch voor’

Het evenement vierde het 35-jarig jubileum van de kerstklassieker, en Macaulay gaf toe dat hij een terugkeer best ziet zitten. “Ik zou er niet helemaal allergisch voor zijn,” grapte hij.

Plottwist

In zijn versie speelt het verhaal zich vele jaren later af. Kevin is inmiddels gescheiden of weduwnaar en probeert zijn kind grotendeels alleen op te voeden. Door de hectiek van het leven vervreemdt hij echter van zijn zoon. “Ik werk keihard en ik let eigenlijk niet goed genoeg op, waardoor dat kind een beetje geïrriteerd raakt en dan word ik buitengesloten.”

De klassieke Home Alone-twist? Kevin mag zijn eigen huis niet meer in. “Hij laat me niet binnen,” fantaseerde Macaulay. Dit keer is hij dus niet degene die inbrekers te slim af moet zijn, maar loopt hij zelf in de vallen die zijn kind voor hém heeft gezet.

Volgens Macaulay krijgt het huis een symbolische rol: het staat voor de beschadigde relatie tussen vader en kind. “Een metafoor om weer toegelaten te worden tot zijn hart,” licht hij toe. Hij sluit af met een knipoog: “Dat is de beste elevator pitch die ik heb. Ik ben er niet compleet allergisch voor, als het maar het juiste is.”

In elke huiskamer

Macaulay werd wereldwijd beroemd dankzij dé ultieme kerstklassieker Home Alone uit 1990, een film die inmiddels in zo’n beetje elke huiskamer standaard op het televisiescherm verschijnt zodra de feestdagen beginnen. Twee jaar later volgde het minstens zo iconische Home Alone 2: Lost in New York, waarin Kevin opnieuw zijn legendarische boobytraps liet knallen. Beide films groeiden uit tot onovertroffen kerstfavorieten en maakten Macaulay in één klap hét gezicht van de jaren 90. Geen wonder dat fans nog altijd staan te popelen voor een vervolg…

Home Alone 2: Lost in New York

