Frits Barend: ‘Er gaat niets boven twee moeders’

Frits Barend is er geen seconde mee bezig dat de kinderen van zijn dochter Barbara en haar vrouw Aletta eventueel een vaderfiguur in hun leven missen. Sterker nog, hij denkt dat het hebben van twee moeders het mooiste is dat een kind kan overkomen, vertelt hij deze week in Weekend. “Het gaat uiteindelijk om de liefde die je geeft.”

Frits is ervan overtuigd dat hij een goede vader is, maar toch denkt hij dat het hebben van twee moeders nóg fijner is voor een kind. “Er gaat niks boven twee moeders. Dat is het mooiste wat er is.” Vol trots kijkt hij dan ook naar zijn dochter Barbara, haar vrouw Aletta en hun twee kinderen Seb en Livia. “Ik weet niet wat het is, maar ze hebben het zó leuk met z’n vieren.”

Liefde

Biologische ouders, niet biologische ouders, het maakt in Frits’ ogen allemaal niets uit. Het belangrijkste is de liefde voor je kinderen. “Het gaat niet om de natuurlijke band, het gaat uiteindelijk om de liefde die je geeft.”

