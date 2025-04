Zo maakt je man altijd een professionele indruk

Tekst: Extra

Dames, laten we eerlijk zijn: de kledingkast van onze mannen kan soms wel wat liefde en aandacht gebruiken. Of het nu gaat om een belangrijke zakelijke bijeenkomst, een chic etentje of gewoon een dag op kantoor, een professionele uitstraling is essentieel. Als vrouw kun jij hier een belangrijke rol in spelen! Of je man nu van casual chic, klassiek of modern houdt, er zijn een paar essentiële basisprincipes waarmee hij rekening kan houden. Laten we deze stap voor stap bespreken:

Zorg voor een goede basis

Een goed begin is het halve werk. Zorg er dus voor dat de kledingkast van je man een sterke basis heeft met tijdloze stukken die eenvoudig te combineren zijn. Een van de belangrijkste aspecten om rekening mee te houden is de pasvorm. Kleding die te los of te strak zit geeft een onverzorgde uitstraling. Let er dus op dat de schoudernaden ook echt op de schouders zitten, de broekspijpen niet te veel op de schoenen ophopen en de mouwen tot de polsen reiken. Hier zijn enkele kledingstukken die niet mogen ontbreken:

Een donkerblauw en een grijs pak zijn onmisbaar. Ze zijn veelzijdig en geschikt voor zowel formele als semi-formele gelegenheden.

De witte, lichtblauwe en zachtroze zakelijke overhemden van Suitable zijn perfect voor een professionele uitstraling. Kies voor hoogwaardige stoffen zoals katoen of linnen.

Een goed zittende pantalon of chino in neutrale kleuren zoals beige, grijs of donkerblauw kan perfect gecombineerd worden met een overhemd of colbert.

Een colbert maakt een outfit direct chiquer. Kies voor een goed passend model dat zowel op een pantalon als op een spijkerbroek gedragen kan worden.

Nette schoenen zoals Oxfords, derby’s of loafers zijn een must. Kies voor echt leer voor een luxe uitstraling en jarenlang draagplezier.

Kies kwaliteit boven kwantiteit

Wanneer je nieuwe kleding moet kopen, is het verstandig om te kijken naar de kwaliteit. Dit zorgt er niet alleen voor dat je man er netjes uitziet, maar draagt ook bij aan het draagcomfort en de duurzaamheid van zijn garderobe. Mocht het mogelijk zijn, houd de stof in je handen. Voelt het stevig aan en is het comfortabel om het de hele dag te dragen? Kijk ook goed naar de details zoals stiksels, knopen en ritsen. Kwaliteit betekent overigens niet automatisch dat het duur is. Er zijn verschillende manieren om stijlvol te blijven met een klein budget. Zo kun je profiteren van kortingsperioden zoals uitverkopen en specifieke aanbiedingen. Outletwinkels zijn ook een goede manier om topmerken in huis te halen. Overweeg ook om langs een kleermaker te gaan wanneer een kledingstuk toch te groot is of gerepareerd moet worden.

De juiste accessoires maken het verschil

Veel mensen onderschatten het belang van een goed gekozen accessoire. Een elegant horloge of een smaakvolle stropdas tilt een outfit direct naar een hoger niveau. Het laat aan anderen zien dat je man de tijd heeft genomen aan zijn uiterlijk en de gelegenheid serieus neemt. Voorkom wel dat hij zichzelf volhangt met sieraden, dit leidt af van zijn professionele uiterlijk. Het is dus beter om te kiezen voor twee of maximaal drie accessoires die passen bij de rest van zijn outfit. Zo is het gebruikelijk om de kleur van een leren riem af te stemmen met de kleur van zijn schoenen. Een nette tas of koffer kan ook een praktisch en stijlvol verlengstuk zijn. Zolang je focust op subtiel en stijlvol, zorg je voor een goede balans in zijn outfit.

Persoonlijke verzorging is net zo belangrijk

Je kunt een outfit nog zo stijlvol mogelijk samenstellen, als je man zich niet goed verzorgt, zal niemand een positieve indruk van hem hebben. Zorg er dus voor dat hij let of zijn kleding geen vlekken, gaten of slijtage vertoont. Let er ook op dat eventuele zweetgeur verwijderd is. Een strijkbeurt kan wonderen doen en verwijdert onnodige kreukels. Regelmatige kappersbezoeken en een goed verzorgde baard of gladgeschoren gezicht maken een wereld van verschil. Een subtiele, mannelijke geur versterkt de professionele uitstraling. Kies voor een parfum dat niet te overheersend is. Misschien een open deur, maar het is voor iedereen prettig wanneer hij voor vertrek zijn tanden poetst, flost en zorgt voor een frisse adem.

Een professionele uitstraling is cruciaal voor succes, en als partner kun je een sleutelrol spelen in de garderobe van je man. Begin met een solide basis: goed passende pakken, overhemden, chino’s en leren schoenen. Kies voor kwaliteit boven kwantiteit, let op details en investeer in tijdloze accessoires. Vergeet niet dat persoonlijke verzorging net zo belangrijk is; een net kapsel, verzorgde baard en subtiele geur maken het verschil. Met deze tips kan je man vol zelfvertrouwen elke gelegenheid aan, en laat hij altijd een goede indruk achter.

Dit artikel is een partnerbijdrage.

Foto: Suitable