Trump op de thee

Tekst: Dunya Diercks

Deze column is gepubliceerd in Weekend nummer 5

Nu Donald Trump de sleutels van het Witte Huis weer in handen heeft, zijn ook in zijn kantoor de verhuisdozen uitgepakt. Herinneringen aan Joe Biden zijn verdwenen. Militaire vlaggen sieren nu de Oval Office, het tapijt van Clinton is verwisseld voor dat van Reagan en het portret van president Roosevelt, boven de schoorsteenmantel, moest plaats maken voor George Washington.

Door Rick Evers

Voor Trump lijkt het misschien alsof hij nooit is weggeweest, want het ziet er bijna zo uit als toen hij zijn werkkamer destijds had verlaten. Om nog wat olie op het vuur te doen, brengt hij ook een portret terug van de zevende president van de VS, Andrew Jackson. Een controversieel man, die vol minachting sprak over de oorspronkelijke bewoners, ’Indianen’. Hij liet ze verplaatsen naar het westen. Zo’n tienduizend van hen stierven tijdens deze reis. Hij wordt gezien als een van de meest controversiële presidenten, met als bijnaam de Indianenkiller.

Biden besloot het portret te vervangen voor dat van president Benjamin Franklin, een van de grondleggers van de Verenigde Staten. Hij voegde daar ook nog een sculptuur aan toe, gemaakt door een kunstenaar van het Apachevolk, indianen uit zuidwestelijk Noord-Amerika. Een eerbetoon dat warm door het volk werd ontvangen. Trump liet het beeld staan, vóór het portret van Jackson.

Het eerste stof na zijn aantreden is inmiddels wel neergedaald. Wat collega-regeringsleiders ook van hem mogen vinden, allemaal sturen ze een felicitatie. Zo gaat dat in diplomatieke kringen, tenzij je écht oorlog hebt. Sommige presidenten en koningen maakten hun felicitatie openbaar, het telegram van Willem-Alexander blijft opgeborgen in het archief. Of de Brits-Amerikaanse royals hem gefeliciteerd hebben, valt te betwijfelen. Meghan was zeer uitgesproken over Trump en andersom gaat de president bekijken wat hij aanmoet met het visum van prins Harry. Zelf heeft de president al gebeld met Downing Street 10, met premier Keir Starmer. Het lijkt erop dat de twee landen meer willen gaan samenwerken. Trump benadrukte tussen neus en lippen door ook zijn “respect en genegenheid voor de koninklijke familie.” Dat Elizabeth tegenover een tafelgenoot toevertrouwde dat ze hem “zeer onbeschoft” zou hebben gevonden, wuifde hij weg. Hij was juist haar lievelingspresident: “Dat heeft ze tegen heel veel mensen gezegd”, meent Trump. Hoe dan ook, nu Trump president is van het machtige Amerika, lijkt koning Charles overgeleverd te zijn aan zijn grillen.

Trump mocht al eens op staatsbezoek komen in Windsor, maar dat zou hij graag eens dunnetjes overdoen. Dan is er ongetwijfeld ook een taak weggelegd voor troonopvolger prins William. Hij zal er vast aan herinnerd worden hoe Donald Trump in de jaren negentig zijn moeder Diana met boeketten bestookte, toen de scheiding van Charles een feit was. “Hij geeft me de kriebels”, vertrouwde ze toe aan een vriendin nadat ze gigantische boeketten met rozen en orchideeën had ontvangen op Kensington Palace. Na haar dood in 1997 zei Trump dat het de grootste spijt uit zijn leven was dat hij niet met haar op date was gegaan. Hij was ervan overtuigd dat hij kans zou hebben gemaakt bij haar. “Ze was gek, maar dat zijn maar details.”

Als William die verhalen niet kent, dan herinnert hij zich vast nog wel de periode dat hij en Kate vochten tegen paparazzi. De prinses lag topless in een Franse tuin te zonnen, stiekeme foto’s daarvan belandden in een magazine. Het paar won de rechtszaak en kreeg een ton aan schadevergoeding. Trump besloot zijn mening daarover op Twitter te geven. “Wie zou er nou niet een foto van Kate maken en veel geld verdienen als ze naakt zonnebaadt. Kom op Kate!” En Charles zelf, die zich een leven lang sterk maakt om klimaatverandering tegen te gaan, zal ook een appeltje te schillen hebben met Trump. Genoeg te bespreken dus, aan de dis. Het zou weleens het kortste staats banket uit de geschiedenis kunnen worden…

Beeld: ANP

Deze column is gepubliceerd in Weekend nummer 5