Column: Royal monsters

Er zijn staatsgeheimen die de monarchie tot wankelen zouden kunnen brengen. En dan is er de muzieksmaak van de Oranjes. Want eerlijk is eerlijk: we weten meer over de jachtgewoonten van Willem III dan over de Spotify-playlist van Willem IV. In zijn jeugd liet Willem-Alexander zich eens fotograferen in zijn kamer, toen voor zijn achttiende verjaardag een boek uitkwam. Omdat het een van de weinige beelden waren die wat persoonlijks lieten zien, zijn de foto’s decennialang ontleed. De boeken in zijn boekenkast en de platen tegen de muur zijn bekeken als door professoren tijdens een wetenschappelijk onderzoek.

Tegen het zere been van Willem-Alexander, zo hoorde ik hem vertellen toen hij een bezoekje bracht aan de studio van radiozender Joe. Muziek uit de eighties, dat wilde hij nog wel kwijt. ’Dat is de tijd waarin ik opgegroeid ben en waaraan ik de mooiste herinneringen heb.’ Zijn favoriete nummer wilde hij niet noemen. ’Daar word ik dan iedere keer mee gebombardeerd, overal waar ik kom’, zei hij. Zo ging het ook met Máxima. Het lekte eens uit dat ze samen met de drie dochters Somebody To Love van Queen zong op de vijftigste verjaardag van Willem-Alexander. Sindsdien kreeg ze het meerdere malen voorgeschoteld.

En in het geval van Willem-Alexander zal het Lionel Ritchie zijn geweest. Die plaat stond prominent tegen de wand van zijn kast in de jongenskamers van Paleis Huis ten Bosch. ’Ik heb een keer ooit een foto met een artiest gehad en vanaf dat moment was dat mijn favoriet. Dat is absoluut niet zo’, zei hij in dezelfde radiouitzending. U2 ’kan ik niet uitzetten’, zei hij in een spelletje op een ander radiostation. De Spice Girls daarentegen konden hem niet bekoren. Wel duidelijk was dat hij er geen moeite mee had om mee te swingen op de beats van Armin van Buren, zowel in New York als tijdens de koningsvaart na de inhuldiging, en van Lucas & Steve in Maastricht. Maar in een verder verleden zagen we hem als prins, samen met Máxima, ook op de klanken van André Hazes en René Froger meedeinen.

De Luxemburgse groothertog en groothertogin Maria Teresa deelden vanwege hun ambtsjubileum een Spotifylijstje. Behalve Beethoven en Bach stonden op Henri’s lijstje ook ABBA’s Dancing Queen én Gimme! Gimme! Gimme! Zijn echtgenote had onder meer Taylor Swift, Ed Sheeran’s Shape of You en Toto’s Africa op de lijst staan. Zouden onze eigen Willem-Alexander en Máxima echt een moeilijker leven krijgen als ze zo’n zelfde lijstje zouden delen? Ik verwacht van niet. Sterker nog, organisaties zouden met hun 25 favoriete liedjes zelfs wat meer in hun smaak kunnen zoeken, zodat verbeten gezichten tijdens tergend lange optredens verleden tijd kunnen zijn.

Trijntje Oosterhuis is niet alleen al jarenlang familievriend van de Oranjes, Máxima werd zelfs achter de schermen na het concert swingend gefilmd in de kleedkamers. Zij en haar Ladies of Soul kunnen vast op de playlist. Sting zou – aangezien het paar weleens een concert van hem bezocht – op het lijstje kunnen staan. En, niet verwacht, misschien ook Lady Gaga. Willem-Alexander en Máxima werden vorig weekend gespot tijdens een optreden van het popicoon dat haar fans ’Little Monsters’ noemt. Niet op de VIP-tribune, gewoon tussen het plebs. ’Zijn ze het wel?’, vroeg iemand zich online af. Maar zelfs zonder het gezicht van Willem-Alexander te zien, herkenden velen de koning al aan zijn dansmoves. Onmiskenbaar.

Zou Willem-Alexander in een onbewaakt moment, als het allemaal even tegenzit, Gaga’s hit Born This Way opzetten, om de schouders er weer onder te zetten? En dat Máxima luidkeels vanaf de andere kant meezingt: ’Don’t be a drag, just be a queen!’ Misschien is de 25ste huwelijksdag van het koningspaar in 2027 een mooi moment om zo’n Spotifylijst te delen, met de muzieksmaak van Willem-Alexander en van Máxima. Toekomstmuziek?

