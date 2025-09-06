Column: Adjudant Amalia

Tekst: Rick Evers

Deze column is gepubliceerd in Weekend nummer 36.

De koninklijke agenda is vol, terwijl u dit leest zijn de eerste werkbezoeken alweer afgelegd en de Oranjetrein is flink op stoom. Een van de hoogtepunten van de maand is toch wel Prinsjesdag.

Voor Amalia is het een maand van grote verschillen. Ze is namelijk begonnen als werkstudent bij het Defensity College. Maar ze is ook begonnen aan een nieuwe bachelor Nederlands Recht. Naast die studie gaat ze één à twee dagen in de week aan de slag bij Defensie en krijgt ze een militaire basisopleiding. Inclusief militaire EHBO en schieten met scherp. Het idee is dat studenten zo een bijdrage aan vrede en veiligheid leveren en er meer verbinding wordt gemaakt tussen samenleving en krijgsmacht. Sinds Amalia zich over de studie uitsprak, is er meer animo bij het college. Het aantal aanmeldingen verdubbelde ongeveer. Werken bij Defensie is weer ’hot’, aldus Defensie op zijn WC Eends. Het is misschien geen volwaardige officiersopleiding zoals Amalia’s buitenlandse collega’s dat wel doen, maar Amalia hóéft ook helemaal niet. Ze wordt geen opperbevelhebber zodra ze koningin is. In de tijd van Willem-Alexander was er gewoon nog dienstplicht, hij kwam er niet onderuit. Amalia kiest dus vrijwillig.

Haar Spaanse collega Leonor is intussen begonnen aan het laatste deel van haar militaire training op de lucht- en ruimtevaartacademie. Daarmee heeft ze opnieuw een prachtig uniform om uit te kiezen op hoogtijdagen. Het lijkt me een stoer gezicht als Amalia ook uithangbord van het leger zal worden. Eén van die dagen dat Willem-Alexander dat steevast was, was tijdens Prinsjesdag. Hij deed dat in 2012 voor het laatst, toen droeg hij het ceremonieel uniform van de Koninklijke Landmacht. Prachtig kleurrijk, met de oranje sjerp, het scharlakenrood en veel goud. Met de gekroonde B op zijn epauletten, als adjudant van zijn moeder. Het jaar daarna werd hij koning en had hij afstand gedaan van zijn militaire functies. Tijdens nationale dagen als Prinsjesdag gaat hij gekleed als burger.

De komende jaren, totdat de troon daadwerkelijk om haar roept, kan Amalia ervoor kiezen haar vaders voorbeeld volgen. Het lijkt me een stoer gezicht om Amalia in ceremonieel tenue bij haar ouders te zien staan. Maar hoogstwaarschijnlijk komt de troonopvolgster de komende derde dinsdag gewoon in een lange jurk de koets uitstappen bij de Koninklijke Schouwburg. Het is voor het eerst dat ze als gezin compleet zullen zijn bij de Troonrede. Nu prinses Ariane dit voorjaar achttien is geworden, mag ook zij mee in de koets. In de Galaglasberline, de koets die ooit van extra ramen werd voorzien voor het huwelijk van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven, omdat de Gouden Koets is voorbehouden aan monarchen en troonopvolgers. Sindsdien is de berline dankbaar gebruikt om de extra Oranjes zichtbaar te vervoeren, als een rijdende etalage.

Nu Ariane meekomt, is het rijtuig met de ’achterbank van Oranje’ volledig gevuld, met Constantijn en Laurentien, Alexia en Ariane. Amalia mag mee in de Glazen Koets, het oudste koninklijke rijtuig in het koetshuis van de Oranjes. Als eerste Prinses van Oranje ooit, een titel die niet eerder aan een vrouw werd toebedeeld. In vroeger tijden gingen de koningen en prinsen in militair tenue te paard, als ruiters, op pad naar de Troonrede. Het zal voor Amalia een droom zijn, ze reed al eerder mee tijdens een repetitie voor Prinsjesdag. Volgens haar omgeving praat ze over bijna niets anders dan paarden. Als ze het voor het kiezen heeft, kruipt ze vast liever niet in lange japon de koets in met haar ouders. Graag wordt ze over afzienbare tijd niet alleen de eerste vrouwelijke Oranje in uniform tijdens Prinsjesdag, maar rijdt ze zelfs mee, als adjudant van de koning. Laat Amalia maar geschiedenis schrijven.

Lees hier meer columns van Rick Evers

FOTO: MISCHA SCHOEMAKER