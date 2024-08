Glennis negeert ‘negativiteit’ over moeizame kaartverkoop Whitney Houston-show

Het doet Glennis Grace weinig dat er in roddelbladen wordt geschreven dat de kaartverkoop van haar Whitney Houston-concert door de Jumbo-affaire moeizaam verloopt. De zangeres heeft door de jaren heen “een hele dikke huid gekweekt”, zei ze donderdag in Shownieuws.

Volgens Grace zoeken mensen “altijd naar negativiteit”. “Ik heb het niet eens gezien, ik lees het niet. En als ik het wel lees, dan kan ik het heel gemakkelijk over me heen gooien.”

Wel heeft de 46-jarige Grace momenten gehad dat ze dacht dat het nooit meer goed zou komen. “Tuurlijk zijn die momenten er geweest, laten we eerlijk zijn. Ik ben heel diep gegaan, maar je moet je wonden likken en verder gaan.”

Geannuleerd

Glennis Grace werd eind 2022 veroordeeld voor geweld in een Jumbo-supermarkt. Veel van haar optredens en samenwerkingen werden geannuleerd. Haar show in AFAS Live op 6 oktober is een van haar eerste grote shows sindsdien.