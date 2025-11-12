"the Pickup" World Premiere Arrivals

Eddie Murphy hint op comeback als stand-upcomedian

Tekst: Denise Delgado

12/11/2025

Eddie Murphy (64) overweegt een terugkeer naar zijn oude liefde: stand-upcomedy. In een interview met het Amerikaanse ‘Today’ show vertelt de acteur dat hij ‘er weer open voor staat’.

De man in het leren pak

Toen hem werd gevraagd of hij ooit weer de microfoon zou pakken, sloot Eddie dat niet uit. “Daar sta ik voor open,” zei hij. “Ik moet op een dag wakker worden en denken: dit lijkt me weer leuk. De laatste keer dat ik stand-up deed, was ik 27. Nu ben ik 64. De man in dat leren pak is inmiddels opa. Eigenlijk zou het wel grappig zijn als ik nu weer in zo’n leren pak opkwam.”

De tekst gaat verder onder de video.

Lees ook: Op deze datum is de Eddie Murphy-documentaire te zien op Netflix

De Amerikaan begon zijn carrière als stand-upcomedian in 1976 en werd begin jaren tachtig een ster dankzij Saturday Night Live. Later volgden grote successen met films als Beverly Hills Cop, The Nutty Professor en Shrek, waarin hij de stem van Donkey insprak.

“Ik ben er nog steeds,” ging hij verder. “Om al die jaren in deze industrie te blijven werken, over de hele wereld, dat is een bijzondere zegen. Dat ik het heb volgehouden met mijn gezond verstand en mijn levenslust intact, daar ben ik het meest trots op.”

Lees ook: Eddie Murphy en partner zes jaar na verloving getrouwd

BEELD: GETTY IMAGES

LEES OOK

Dít zijn de kersttradities van Chantal Janzen: ‘Alles mag los’
Tina de Bruin over ziekte Vincent Croiset: ‘Leven op z’n kop’
Monique van de Ven: ‘Elke acteur is ijdel’
Edsilia Rombley moet wennen aan puberdochters

Uit andere media

Weekend Edsilia Rombley

Edsilia Rombley moet wennen aan puberdochters

Nu de dochters van Edsilia Rombley aan het puberen zijn, merkt ze dat ze steeds vaker met hen in discussie moet over dingen. Iets dat vroeger toen zij jong was nooit in haar opkwam, deelt ze deze week in Weekend. “Als mijn moeder iets zei, ging ik echt niet in discussie.” Edsilia Rombley heeft twee…
Party Bente Fokkens

Bente Fokkens werd onzeker van haatreacties

Bente Fokkens probeert zich niet te laten beïnvloeden door wat anderen van haar vinden, maar dat lukt niet altijd. In een gesprek met &C vertelt ze open over de impact van negatieve reacties en de manier waarop ze met onzekerheid omgaat. Hoewel ze inmiddels positiever wordt benaderd, herinnert ze zich nog goed hoe hard online commentaar kan aankomen.
Vriendin Kerstmusthaves: waxinelichtje met kerstboompje, blauwe achtergrond

Maak het aftellen naar kerst extra bijzonder met deze top 5 adventskalenders van 2025

De dagen worden langer, de lichtjes gaan wat eerder aan en ineens ruik je al de geur van winter. Heerlijk! December mogen we best als feestmaand vóór de feestmaand zien… en wat is er leuker dan elke dag een klein cadeautje te mogen openen? Dit zijn de Top 5 Adventskalenders van 2025 waarmee je de aanloop naar kerst extra bijzonder maakt.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise