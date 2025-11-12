Eddie Murphy hint op comeback als stand-upcomedian

Tekst: Denise Delgado

Eddie Murphy (64) overweegt een terugkeer naar zijn oude liefde: stand-upcomedy. In een interview met het Amerikaanse ‘Today’ show vertelt de acteur dat hij ‘er weer open voor staat’.

De man in het leren pak

Toen hem werd gevraagd of hij ooit weer de microfoon zou pakken, sloot Eddie dat niet uit. “Daar sta ik voor open,” zei hij. “Ik moet op een dag wakker worden en denken: dit lijkt me weer leuk. De laatste keer dat ik stand-up deed, was ik 27. Nu ben ik 64. De man in dat leren pak is inmiddels opa. Eigenlijk zou het wel grappig zijn als ik nu weer in zo’n leren pak opkwam.”

De Amerikaan begon zijn carrière als stand-upcomedian in 1976 en werd begin jaren tachtig een ster dankzij Saturday Night Live. Later volgden grote successen met films als Beverly Hills Cop, The Nutty Professor en Shrek, waarin hij de stem van Donkey insprak.

“Ik ben er nog steeds,” ging hij verder. “Om al die jaren in deze industrie te blijven werken, over de hele wereld, dat is een bijzondere zegen. Dat ik het heb volgehouden met mijn gezond verstand en mijn levenslust intact, daar ben ik het meest trots op.”

BEELD: GETTY IMAGES