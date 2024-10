Britt Dekker durft geen nieuw ‘Talpaard’ te vragen aan John de Mol

Britt Dekker droomt van meedoen aan de Olympische Spelen over vier jaar, maar zal daarvoor wel een ander paard moeten vinden dan George die ze vijf jaar geleden van Talpabaas John de Mol kreeg. Opnieuw aankloppen bij De Mol voor een nieuw paard durft Dekker echter niet, grapte ze vrijdag in De Radio 10 Ochtendshow met Lex Gaarthuis.

“Dat is echt mijn droom”, zegt de 32-jarige Dekker over meedoen aan de Spelen in Los Angeles in 2028. “Ik zal wel op zoek moeten naar een nieuw paard om die droom waar te maken en dus George moeten vervangen, maar dat kost nogal wat geld”, beseft ze. “Ik zag laatst een paard van 10 miljoen, maar om nu al bij John de Mol aan te kloppen durf ik niet. Daarvoor zal ik me eerst wat meer moeten bewijzen op tv-vlak.”

Lees ook: ‘Talpaard’ George krijgt ererol tijdens bruiloft Britt Dekker

Europees kampioen

Dekker kreeg in 2019 van John de Mol het paard George als salaris voor enkele tv-programma’s die ze voor Talpa zou maken. Het dier werd daarom gekscherend ‘Talpaard’ genoemd. Met George werd Dekker vorig jaar Europees kampioen dressuur.