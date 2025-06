ZIEN: wat deden de BN’ers dit weekend?

Grote kans dat jij de verkeerde zonnebril draagt: zo kies je wél de juiste

We smeren ons netjes in met zonnebrand, zetten een hoedje op en zoeken massaal de schaduw op in de zomer. Toch zijn we met onze ogen minder voorzichtig. Uit onderzoek in opdracht van het Oogfonds blijkt namlijk dat slechts 40 procent van de volwassen Nederlanders een zonnebril met UV-filter draagt.