Wendy van Dijk sluit 2024 met ‘grote opluchting en dankbaarheid’ af

Wendy van Dijk sluit 2024 af met “grote opluchting”. Dat schrijft de presentatrice op Instagram onder een reeks foto’s van haar en haar gezin. Het afgelopen jaar werd bij Wendy’s dochter Lizzy een zeldzame bloedziekte vastgesteld.

“‘Samen zijn’ hoor ik al de hele ochtend door mijn hoofd”, schrijft Van Dijk. “Die woorden, zo prachtig gezongen door Willeke, raken je als dat ook precies is wat je nodig hebt. Wij sluiten 2024 af met een grote opluchting en met dankbaarheid voor de liefste mensen om ons heen. Want samen zijn. Dat wil toch iedereen? Happy New Year”, wenst ze al haar volgers.

‘Onwaarschijnlijk dankbaar’

Eerder deze maand liet Van Dijk in een interview met De Telegraaf weten dat ze “onwaarschijnlijk dankbaar” is dat haar dochter Lizzy genezen en weer gezond is. Ze legde tijdelijk haar werkzaamheden neer om er te kunnen zijn voor haar dochter. Van Dijk tekende onlangs voor drie jaar extra bij Talpa, het moederbedrijf van SBS6.