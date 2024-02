Voormalig NPO-directeur Frans Klein overlegt over juridische stappen na vernietigend rapport-Van Rijn

Frans Klein is in gesprek met zijn advocaten over eventuele juridische stappen naar aanleiding van het rapport over grensoverschrijdend gedrag bij de publieke omroep. Dat laten zijn advocaten Geert-Jan en Carry Knoops desgevraagd weten. De voormalige NPO-directeur vindt dat de Commissie-Van Rijn tijdens het onderzoek niet zorgvuldig genoeg te werk is gegaan.

Klein vindt dat de commissie niet voldoende aan hoor en wederhoor heeft gedaan. Daarnaast werd “niet of nauwelijks” iets met zijn bezwaren gedaan nadat hij een deel van het conceptrapport had mogen inzien, aldus zijn advocaten. Zij benadrukken dat dit “geen afbreuk” doet aan de meldingen in het rapport en dat zij die niet willen bagatelliseren. Knoops en Knoops zeggen dat Klein nog geen aangifte heeft gedaan.

Grensoverschrijdend gedrag ‘speelt breed’

Het rapport-Van Rijn werd donderdag gepresenteerd. Daarin staat onder meer dat grensoverschrijdend gedrag bij de individuele publieke omroepen en bij de NPO breed speelt. Ook is niet voldoende professioneel gereageerd op signalen hierover. Het onderzoek onder leiding van Martin van Rijn werd ingesteld na meldingen over de werkcultuur en grensoverschrijdend gedrag bij het programma De Wereld Draait Door (DWDD) en door presentator Matthijs van Nieuwkerk. Na meer meldingen werd het onderzoek breder opgezet.

Aan de slag bij Talpa

In juli werd bekend dat Klein, voormalig omroepbaas van de VARA en daardoor jarenlang verantwoordelijk voor DWDD, directeur bij Talpa werd. Hij erkende eerder dat er “zaken niet goed” zijn gegaan bij De Wereld Draait Door. “Dat is heel verdrietig en spijt me oprecht”.

Samenwerking Matthijs en RTL ‘uitgesteld’

Matthijs van Nieuwkerk verdween eind 2022 van de buis. Eind vorig jaar werd bekend dat hij aan de slag ging voor RTL, maar maandag maakte de zender bekend dat deze samenwerking voorlopig wordt uitgesteld. Talpa heeft sinds de presentatie van het rapport nog niet gereageerd op de samenwerking met Klein.