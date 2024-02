RTL en Matthijs van Nieuwkerk stellen samenwerking uit: ‘Timing verkeerd ingeschat’

RTL en presentator Matthijs van Nieuwkerk stellen hun samenwerking uit. Dat heeft RTL maandag gemeld. De zender zegt dat de conclusie “gezamenlijk” is genomen. Het besluit betekent dat de voorgenomen programma’s voorlopig niet doorgaan.

Directeur Peter van der Vorst zegt “verkeerd te hebben ingeschat dat Matthijs dit voorjaar een nieuwe start kon maken”. Het besluit volgt op de publicatie van het rapport van de Commissie-Van Rijn over de werkcultuur bij de NPO. Dit rapport werd mede geschreven na berichten over wangedrag op de werkvloer bij De Wereld Draait Door, dat Van Nieuwkerk vijftien jaar presenteerde.

Van der Vorst maakte begin december bekend dat Van Nieuwkerk naar RTL overstapte. Hij zei toen niet te willen wachten op het rapport van de Commissie-Van Rijn, dat meerdere keren was uitgesteld. “De timing hebben we verkeerd ingeschat”, zegt Van der Vorst nu. “Dit is niet het moment voor Matthijs om terug te keren op tv. Tot die conclusie zijn we na intensieve gesprekken dit weekend gekomen.”

Verwerking

De directeur van RTL zegt dat “publiekelijke beschuldigingen en discussies over grensoverschrijdend gedrag complex en gevoelig zijn. Het uitstellen van de samenwerking brengt rust. Het is nu eerst van groot belang dat de nadruk ligt op de verwerking van de ervaringen van de melders en de opvolging van de aanbevelingen in het rapport. We bepalen op een later moment hoe en wanneer RTL en Matthijs met elkaar verder gaan.”

De beslissing om de samenwerking uit te stellen wordt gesteund door producent MediaLane, die samen met Matthijs de eerste programma’s voor RTL zou gaan maken. Van Nieuwkerk zou per april een zondagse talkshow gaan maken bij RTL. Ook was er een programma in voorbereiding rond de Olympische Spelen in Parijs. Beide programma’s “worden op een andere manier ingevuld”, aldus RTL.

Evaluatie in ‘loop van het jaar’

RTL gaat “in de loop van het jaar” de beoogde samenwerking met Matthijs opnieuw bekijken, meldde een woordvoerder later desgevraagd.