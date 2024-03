Tom Egbers ervoer wederzijds begrip bij schikking met NOS, dochter en vrouw blij

Tom Egbers is blij dat hij en zijn werkgever NOS elkaar weer hebben gevonden. Dat zegt zijn advocaat Joost Quant over het nieuws dat Egbers weer programma’s gaat maken voor de omroep. Volgens Quant hebben Egbers en zijn werkgever “een prettig gesprek gehad”, waarbij de presentator “wederzijds begrip” heeft ervaren.

Vrijdag werd bekend dat Egbers terugkeert bij de NOS, om documentaires en podcasts te maken. Hij keert niet terug bij NOS Sport, waar hij jarenlang onder meer Studio Sport presenteerde. “Hij heeft nooit zijn oude werk opgeëist”, zegt zijn advocaat. “Dat wilde hij nadrukkelijk zelf ook niet. Ook Tom wil ruimte geven aan de cultuuromslag die nu plaatsvindt bij de NOS. Daar had hij bij zijn vorderingen in het kort geding ook al rekening mee gehouden.” De documentaires die Egbers gaat maken, zullen wel over sportonderwerpen gaan, bevestigt Quant.

‘Over twee weken aan de slag’

Volgens zijn advocaat gaat Egbers over “ongeveer twee weken” weer aan de slag. Over de precieze locatie van zijn werkzaamheden, kon de advocaat nog niets zeggen.

Reflectie

In een vrijdag verstuurd persbericht over de hervonden samenwerking tussen Egbers en de NOS, stelde de presentator het afgelopen jaar veel gereflecteerd te hebben op zijn rol binnen de omroep. Ook verwees hij naar het rapport van de Commissie-Van Rijn over grensoverschrijdend gedrag binnen de omroep. “Ik herken ten volle het belang en de impact van het rapport van de Commissie-Van Rijn, en dus ook dat het anders moet op de werkvloer. Beter naar elkaar luisteren en oog hebben voor de ander. Daar heeft het teveel, ook bij mij, aan ontbroken.”

Gezin ook blij

De dochter en de vrouw van Tom Egbers zijn blij dat hij weer voor de NOS mag gaan werken. Op Instagram hebben de twee een korte reactie geplaatst. “Een cultuuromslag is niet gebaat bij cancelen, maar bij een gesprek. En dat is de essentie”, deelt Egbers’ vrouw Janke Dekker. “En nu echt aan de slag”, schrijft ze erbij. Egbers’ dochter Amy deelt het bericht op haar pagina. “Ik hou van je papa!” schrijft ze ook.

