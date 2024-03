NOS vreest onrust bij terugkeer Tom Egbers

De NOS heeft nog niet meegewerkt aan een terugkeer van Tom Egbers bij de omroep, omdat dat weerstand zou oproepen bij redactieleden van NOS Sport. Dat zei advocaat Saskia Le Noble maandag tijdens de behandeling van het kort geding tussen de presentator en de NOS.

De 66-jarige Egbers eist van de NOS dat hij weer aan het werk kan nu hij al een jaar thuiszit na een artikel over grensoverschrijdend gedrag in de Volkskrant waarin ook Egbers genoemd werd. Volgens Le Noble heeft de NOS altijd gezegd dat een terugkeer mogelijk is, met voorbehoud dat Egbers zich aan bepaalde voorwaarden zou houden.

Lees ook: Advocaat: Tom Egbers gaat kapot als hij werk NOS niet mag afmaken

Wantrouwen

Met Egbers zijn vervolgens gesprekken geweest voor het maken van een tweetal documentaires van elk drie of vier afleveringen. Dat liep uiteindelijk spaak, omdat er sprake zou zijn geweest van “weerstand” op de redactie. Ook een terugkeer bij het programma Andere Tijden Sport van NTR werd besproken, maar ook daar was wantrouwen tussen Egbers en de redactie.

Lees ook: VK: Tom Egbers vertoonde grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport, onduidelijkheid over zijn positie

Volgens Le Noble is er op de redactie rust nodig na de verhalen over grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport en het rapport van de Commissie-Van Rijn. “En dat is waarom Egbers nog steeds niet op de redactie is.”

‘Lijkt hij niet te snappen’

Dat Egbers ook niet in aanmerking komt voor zijn oude werkzaamheden, zoals de verslaggeving van de wedstrijden van het Nederlands elftal en het aankomende EK voetbal, moet hij ook snappen. “Dan moet hij nog steeds samenwerken met de redactie, iets wat hij niet lijkt te beseffen.”