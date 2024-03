Tom Egbers gaat weer programma’s maken voor de NOS: ‘Goed om weer aan het werk te gaan’

Tom Egbers mag weer programma’s gaan maken voor de NOS. De omroep heeft laten weten dat er een overeenstemming is bereikt met de presentator, nadat hij eerder naar de rechter was gestapt. Volgens de NOS gaat hij programma’s “met afstand tot de dagelijkse sportactualiteit” maken. Hij legt zich toe op verhalende programma’s en documentaires. Ook gaat hij voor de NOS nog een aantal podcasts verzorgen.

Egbers is blij dat hij weer aan het werk gaat. “Het is, na een jaar waarin veel geschreven, gepraat en geopinieerd is, goed om weer aan het werk te gaan.” De presentator heeft het afgelopen jaar “voortdurend gereflecteerd”, zegt hij, “vooral op mijn eigen rol in de cultuur van de NOS.” De presentator vindt het “erg verdrietig dat er collega’s zijn die zich ongelukkig hebben gevoeld op de werkvloer van NOS Sport, in een cultuur waar ook ik deel van uitmaak.”

‘Tijd om aan het werk te gaan’

De NOS laat weten te begrijpen dat het afgelopen jaar “een moeilijke periode is geweest voor Tom en zijn gezin” en “had graag gezien dat de rol van de NOS daarin een andere was geweest”. “Ik ben blij dat de NOS en Tom er samen uit zijn gekomen en goede afspraken hebben kunnen maken over een passende voortzetting die recht doet aan zijn lange carrière bij de omroep. Goed dat we elkaar alsnog hebben gevonden. Het is nu tijd om weer aan het werk te gaan”, aldus hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman van NOS Sport.

Kort geding

De programma’s die Egbers gaat maken worden in het najaar van 2024 en het begin van 2025 uitgezonden. De NOS laat weten het dienstverband van de presentator tot na zijn pensioen verlengd te hebben om zo de afgesproken werkzaamheden te kunnen afmaken.

Grensoverschrijdend gedrag

Egbers spande maandag een kort geding aan tegen de NOS. Hij eiste dat hij weer aan het werk kon nadat hij een jaar thuis had gezeten. Dat gebeurde nadat de Volkskrant had bericht over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer van NOS Sport. De rechter gaf de partijen tot aanstaande dinsdag om tot een gezamenlijke oplossing te komen.