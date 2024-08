Tineke de Nooij voelt zich veilig in het Rosa Spier Huis

Verhuizen naar het Rosa Spier Huis was een erg goede beslissing voor Tineke de Nooij. Ze voelt zich daar fijn, al vindt ze ouder worden maar niets. “Ik dacht vroeger dat het best leuk was, maar het is helemaal niet leuk,” bekent ze deze week in Weekend.

Tineke woont inmiddels al meer dan een jaar in het Rosa Spier Huis in Laren. En daar is ze hartstikke blij mee. “Dat is een ontzettend goede zet geweest. Vooral omdat ik de laatste maanden enorme lichamelijke problemen heb gekregen. Ik vind het heel veilig hier, ik ben erg goed opgevangen. Daar ben ik zó blij om.”

Ouder worden

De 83-jarige Tineke vindt ouder worden maar niets. “Ik dacht vroeger dat het best leuk was, maar het is helemaal niet leuk. Er is geen mooie bijkomstigheid. Maar je moet zélf iets leuks van je leven maken, en dat doe ik óók op deze leeftijd. Ik heb gelukkig hartstikke leuke vrienden. Ik denk niet alleen aan een ander, anderen denken ook aan mij – dat vind ik erg fijn.”

