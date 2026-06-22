Protesten bij nieuwe voorstelling Thijs Römer

Tekst: Ruth Smeets

Bij het theater waar Thijs Römer (47) zondagavond zijn nieuwe voorstelling speelde, hebben meerdere mensen gedemonstreerd. De acteur werd in 2023 veroordeeld voor online zedendelicten met minderjarige meisjes.

Volgens De Telegraaf was de sfeer bij Schram Studio’s in Amsterdam-Noord gespannen. Demonstranten stonden bij het hek met borden waarop onder meer ‘Misbruik is geen verdienmodel’, ‘Geen tweede kans ten koste van slachtoffers’ en ‘Geen applaus voor kindermisbruik’ te lezen was.

Demonstranten bij de ingang

Voor de voorstelling begon, hadden betogers zich verzameld bij de toegangspoort van het terrein. Het bord bij de ingang was beklad met de tekst ‘Geen pedo’. Op de grond stonden met krijt teksten als ‘Nu kunt u nog terug’ en ‘Geen podium pedo’. Binnen waren ruim honderd mensen aanwezig, onder wie veel journalisten.

Terug op het toneel

Thijs werd in 2023 veroordeeld tot drie maanden cel, waarvan twee maanden voorwaardelijk, en een taakstraf van 240 uur. Daarnaast moest hij ruim 13.600 euro schadevergoeding betalen aan de drie slachtoffers. Hun advocaat liet eerder aan NU.nl weten dat dit bedrag niet is betaald. Volgens de advocaat van de acteur had hij daar het geld niet voor.

Tekst gaat verder onder de video.

Bekijk ook:

Voorstelling over detentie en spijt

In Een vorm van Eenzaamheid blikt Thijs terug op zijn veroordeling en de maand die hij in de gevangenis doorbracht. Ook spreekt hij in de voorstelling over spijt. Op de vraag of hij spijt heeft, antwoordt hij: ‘Ja, ik heb spijt.’ Verder zegt hij over zijn slachtoffers: ‘Ik heb berichten gestuurd die ik nooit had mogen versturen en dat kan ik niet terugdraaien, helaas.’

Locatie kreeg bedreigingen

De locatie waar de voorstelling werd gespeeld, kreeg de afgelopen tijd te maken met ernstige bedreigingen. Eigenaar Stan Schram zei daarover tegen De Telegraaf: ‘Ik kreeg te horen dat mijn vrouw en kinderen aan een boom moesten worden opgehangen.’ Paul Römer vertelde in Spraakmakers dat er vooraf geen overleg is geweest met de betrokkenen uit de zedenzaak. ‘De voorstelling is gemaakt vanuit Thijs. Het is zijn verhaal dat hij vertelt. Als je die voorstelling ziet, zie je ook hoe hij daarmee omgaat.’ Een van de slachtoffers reageerde eerder zó op de theatershow.