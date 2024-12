Tamara Elbaz hoopt dat opdrachtgever van mishandeling snel bekend wordt

Tamara Elbaz hoopt dat snel bekend wordt wie de opdrachtgever van haar mishandeling is. Dat laat haar advocaat Sébas Diekstra weten. Dinsdag werd bekend dat de eerste van vijf verdachten op 29 januari moet voorkomen.

“Voor cliënte blijft het onwerkelijk wat er is gebeurd”, zegt Diekstra. “De impact van de gerichte poging om haar ernstig te mishandelen dan wel van het leven te beroven is nog altijd enorm. Daar komt bij dat haar vierjarige zoontje getuige moest zijn van het geweld. Zij hoopt dat snel bekend wordt wie de opdrachtgever is geweest.”

Zoontje aanwezig bij geweldsincident

De 42-jarige Elbaz, onder meer bekend van The Real Housewives of Amsterdam, werd in september slachtoffer van een “groot geweldsincident” terwijl haar zoontje toekeek. De verdachten zijn een 23-jarige man uit Amsterdam en vier minderjarige jongens van 16 en drie keer 17.