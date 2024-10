Royce de Vries niet te porren voor spelletjesprogramma’s

Royce de Vries zal niet snel meedoen aan een spelletjesprogramma. In het programma Mischa! op NPO Radio 1 vertelt De Vries dinsdag dat hij deelname daaraan “niet heel goed te verenigen” vindt met zijn werk als advocaat. Een rolletje in een sinterklaasfilm, zoals hij al jaren doet, kan wel, zegt hij.

“Ik zeg meestal nee tegen dit soort dingen, maar ik ken de producent heel goed. En dit was iets wat mijn vader ook elk jaar deed”, zegt de 35-jarige De Vries over zijn rol in De Grote Sinterklaasfilm – Stampij in de bakkerij, waarin hij de rol van hotelgast vertolkt. “Onze laatste bewegende beelden samen, is dat we samen in een van die films spelen, dus dat is een traditie die ik voortzet en wat leuk is om te doen. Ik ben zaterdag met mijn zoon naar de première geweest. En die vindt dat dan wel heel leuk om papa in de sinterklaasfilm te zien. Dan stijg je toch wel heel hoog in de achting van je kind”, lacht De Vries.

Incidentele grapjes

De Vries denkt dat zo’n klein filmrolletje weinig invloed heeft op hoe serieus hij wordt genomen als advocaat. “Dit soort incidentele grapjes, dat kan wel. Maar mij zal je niet heel snel in een spelshow zien. Ik word best wel vaak gevraagd daarvoor en daar zeg ik eigenlijk altijd nee tegen. Ik zal niet aan Ik hou van Holland meedoen of Expeditie Robinson. Het lijkt me eigenlijk best leuk om te doen, maar ik vind toch dat het niet heel goed te verenigen is met mijn vak als advocaat”, zegt hij. “Dus als je mij op tv ziet dan zal het vaak in een talkshow zijn. Of een documentaire of een nieuwsprogramma.”