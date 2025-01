Rob Kemps vertelt over trouwplannen met Stephanie Klaver: mikken op de zomer

Rob Kemps is van plan om komende zomer te trouwen met zijn vriendin Stephanie Klaver. Dat vertelde de Snollebollekes-artiest woensdag in het radioprogramma Lunch Lekker met Daniel Dekker op NPO Radio 5. Kemps vroeg Klaver in september vorig jaar ten huwelijk.

“We mikken op deze zomer. We hebben allebei een flinke agenda, maar we gaan echt proberen om deze zomer ruimte te maken. Want ik vind: als je iemand ten huwelijk vraagt, moet je het wel gaan doen. Je hebt van die mensen die zijn dan elf jaar verloofd. Dan denk ik: waarom vraag je het dan?”, aldus Kemps. “Je hebt ook tijd om naar de wc te gaan, dan kun je ook twee keer ja zeggen”, grapte hij.

Hemel Op Aarde

Kemps start deze maand met de theatervoorstelling Hemel Op Aarde. In de voorstelling, die is gebaseerd op zijn gelijknamige boek dat in 2023 verscheen, vertelt de artiest over zijn liefde voor begraafplaats Père-Lachaise in Parijs. De eerste try-out van de show vindt over anderhalve week voor een select gezelschap plaats op de begraafplaats zelf.