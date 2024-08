Rob Kemps blijkt wereldberoemd: ‘Hey mister are you Snollebollekes!?’

Rob Kemps wordt tegenwoordig ook in het buitenland herkend. De frontman van Snollebollekes werd aangesproken in Spanje, schrijft hij op Instagram.

“Vanmorgen op het vliegveld van Ibiza Spaanse meneer: ‘heyy mister are you @snollebollekes!?’ Mijn leven is compleet”, aldus Kemps gekscherend.

Internationale aandacht

Kemps beleefde een zomer met veel internationale aandacht. Met name rond het EK voetbal in Duitsland stonden buitenlandse media voor hem in de rij. Dat gebeurde nadat beelden van Oranjesupporters die op de muziek van Snollebollekes ‘van links naar rechts’ gingen op weg naar de stadions, veelvuldig werden gedeeld op sociale media.