Richard Groenendijk bijna dertig jaar op de planken

Volgend jaar staat Richard Groenendijk dertig jaar op het toneel. In Weekend blikt hij deze week vast terug. “Ik denk nog de hele tijd dat ik aanstormend talent ben.”

Richard kan niet geloven dat hij in 2025 alweer dertig jaar op de planken staat. “Dat vind ik bijna ongelofelijk, want ik denk nog de hele tijd dat ik aanstormend talent ben. Maar ik ben inmiddels wel 53 al. Dus ja, het is wel gek, en bijzonder. In die tijd heb ik best veel cabaretiers, duo’s, acteurs en musicalsterren zien komen en gaan.”

Lees ook: Richard Groenendijk als Jopie Parlevliet bij Fred & Friends: ‘Jopie stalkt mij elk jaar weer’

Van planten naar Carré

Het begon dertig jaar geleden heel langzaam voor Richard. “Ik heb jarenlang in zaaltjes gestaan met veertig man erin. En dat theaterdirecteur dan zei: ‘We zetten leuk een paar planten achter neer, dan lijkt het toch nog gevuld.’ Nu sta ik in een vol Carré en daar ben ik toch wel heel blij mee.”

Lees het hele interview met Richard Groenendijk, waarin hij onder meer vertelt over zijn voorbeelden en de toekomst, in Weekend nummer 26, vanaf nú in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.