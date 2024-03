Richard Groenendijk als Jopie Parlevliet bij Fred & Friends: ‘Jopie stalkt mij elk jaar weer’

Richard Groenendijk is dit najaar opnieuw te zien in de theatershow Fred & Friends van Fred van Leer. Als zijn alter ego Jopie Parlevliet staat hij op 11 en 12 oktober op het podium van Rotterdam Ahoy. Het is de derde keer dat Groenendijk meedoet aan de show van Van Leer.

“Jopie stalkt mij elk jaar weer, om erbij te mogen zijn. Dan kan ik niet eens meer normaal over straat. Nee hoor, grapje”, zegt Van Leer over de komst van Groenendijk. “Ik ben ontzettend blij dat ze er ook dit jaar weer bij is. En de komende editie gaan we iets nieuws doen. Wat? Dát hou ik nog effe onder de pet. Maar dat het echte Rotterdamse humor is en de zaal plat gaat, dáár kun je van uit gaan. Rotterdam is dól op Jopie.”

Eerder werd al bekend dat ook Jim Bakkum en Bettina Holwerda, Danny de Munk, Belle Perez en Emma Kok dit jaar als gastartiesten meedoen aan de show van Van Leer.

Beeld: Reni van Maren