Renée Fokker: ‘Ik vond de Mol zijn best zwaar’

Tekst: Sabine Krouwels

Renée Fokker ervaarde het zijn van de Mol in Wie Is De Mol? als ontzettend zwaar. Pas op locatie horen dat je de Mol bent, zoals Stijn de Vries in het laatste seizoen overkwam, lijkt haar dan ook vreselijk, vertelt ze deze week in Weekend. “Het lijkt me een ontzettende klap als je je niet mentaal hebt kunnen voorbereiden.”

Renée Fokker was de Mol in het 21e seizoen van het tv-programma Wie Is De Mol?. Ze kijkt daardoor met een dubbel gevoel terug op haar deelname. Enerzijds met plezier, maar anderzijds vond ze het ook erg pittig. “Je moet er wel echt stevig voor in je schoenen staan. Ik vond het ook best wel zwaar, moet ik bekennen. Halverwege dacht ik: waar ben ik eigenlijk aan begonnen?!”

Klap

Om net als Stijn de Vries in het afgelopen seizoen pas na de eerste aflevering te horen dat je de Mol bent, lijkt Renée dan ook vreselijk. “De Mol heeft sowieso weinig voorbereiding. Je bent erg op jezelf aangewezen. Het is een taak die je helemaal zelf moet volbrengen. Maar het lijkt me wel een ontzettende klap dat je niet de kans hebt gehad om je mentaal voor te bereiden.”

