René van der Gijp krijgt fikse boete van Talpa voor afwezigheid bij VI

René van der Gijp heeft een boete van 1500 euro gekregen omdat hij recent niet aanwezig was bij het programma Vandaag Inside Oranje. Dat vertelt hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Volgens Gijp wordt dit “van mijn salaris ingehouden”. De analist vindt dat de boete “helemaal nergens over gaat”. “Je wordt er weleens een beetje moe van allemaal. De tv-wereld is leuk, maar je moet er niet over nadenken, want dat schiet niet op.”

Doodse stilte

Het is niet duidelijk of de boete voor één of twee gemiste uitzendingen geldt, Van der Gijp was onlangs namelijk twee keer afwezig. Ook is niet duidelijk of Talpa al eerder boetes aan Van der Gijp of een van de andere analisten heeft opgelegd. Talpa is vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar.