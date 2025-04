Raad de BN’er: wie staat er op deze jeugdfoto?

BN'ers

House of Animals-Karen Soeters deelt bijzondere anekdote over Loretta Schrijver: logeren bij Koffietijd

Dierenbeschermer Karen Soeters, oprichter van dierenbeschermingsorganisatie House of Animals, heeft warme herinneringen aan de onlangs overleden presentatrice Loretta Schrijver. Wat ze samen natuurlijk gemeen hadden is een groot hart voor dieren. Zo schrijft Karen op Instagram over haar bijzondere logeerpartij met de presentatrice in de studio van Koffietijd. Karen zou namelijk komen vertellen over het...