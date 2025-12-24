Screenshot 2023 11 03 14.47.56

Raad de BN’er: wie staat er op deze jeugdfoto?

Tekst: Dunya Diercks

24/12/2025

Door Carlo Boszhard werd deze BN’er gepersifleerd met altijd een poederkwast in zijn hand, klaar om iedereen van overtollige glans (met een zachte G) te ontdoen. In het echte leven weet hij ook wel raad met een kwast, maar ook met een schaar kan hij uitstekend uit de voeten.

Bij een zeker ochtendprogramma nam hij jarenlang dames onder handen die wel een metamorfose konden gebruiken en tot de dag van vandaag maakt hij iedereen die op zijn stoel plaatsneemt nóg beeldiger.

Maar wie-o-wie is dit? Kijk hier voor het antwoord!

Screenshot 2023 11 03 14.47.56 2

